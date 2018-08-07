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9:45   7 Августа 2018
Россия

Модернизированный Ту-22М3М покажут 16 августа в Казани

Модернизированный Ту-22М3М покажут 16 августа в Казани

Презентация бомбардировщика-ракетоносца пройдет в Казани, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО «Туполев».

Церемония выкатки самолета состоится на территории Казанского авиационного завода (КАЗ) им. Горбунова.

Ту-22М3М является улучшенной версией дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22МЗ. Самолет имеет крыло изменяемой стреловидности. Специалисты обновили всю авионику воздушного судна. Бомбардировщик может использовать новые ракеты.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #казань #ту 22м
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