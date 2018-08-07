Зюганов: Сумасшедшая власть в Киеве угробит украинскую экономику

Лидер КПРФ сравнил разрушенную командой Порошенко экономику с действиями фашистов.

Председатель КПРФ, член Комитета Госдумы по делам СНГ Геннадий Зюганов согласен с мнением депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, который ранее предупредил об окончательном разрушении украинской экономики при закрытии железнодорожного сообщения с Россией.

«Та власть, которая насильно укоренилась в Киеве, она рушит все, что есть святое. Это враги и своего народа, и враги всего, что связано с нашей общей тысячелетней историей. Экономику они угробят», — сказал Зюганов в разговоре с ИА «Политика Сегодня».

Накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в нынешнем году планируется полностью остановить железнодорожное сообщение с Россией. И хотя количество составов сократилось в разы после госпереворота 2014 года, они остаются востребованными у граждан Украины.

По данным государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), в 2017 года самым прибыльным оказалось направление Киев-Москва. Пассажиры этого состава принесли «Укрзализныця» почти шесть миллионов долларов. Тогда как пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине признаны «глубоко убыточными».

Сейчас между Россией и Украиной нет прямых поездов российского формирования. Единственный поезд от РЖД — транзитный, сообщением Москва-Кишинев. Остальные составы, соединяющие Москву и Киев, принадлежат «Украинским железным дорогам» и железнодорожным компаниям стран СНГ.

Депутат Мосийчук в телеэфире призвал подумать о «миллионах украинцев», которые работают в России, которым в случае закрытия сообщения придется возвращаться домой «бандеролью». Он призвал власть советоваться с гражданами и предпринимателями, прежде чем принимать подобные решения.

Геннадий Зюганов в комментарии для ИА «Политика Сегодня» был категоричен.