Мы в соц.сетях:
РФ создала «вечный» ядерный реактор для атомных подлодок

РФ создала «вечный» ядерный реактор для атомных подлодок

 Жительницу Волгоградской области подозревают в убийстве новорожденного сына

Жительницу Волгоградской области подозревают в убийстве новорожденного сына
Борьба за эксклюзивные новости в Белоруссии вылилась в реальные задержания

Борьба за эксклюзивные новости в Белоруссии вылилась в реальные задержания

 Зюганов: Сумасшедшая власть в Киеве угробит украинскую экономику

Зюганов: Сумасшедшая власть в Киеве угробит украинскую экономику
Мадуро заявил о доказательствах вины Колумбии в покушении на него

Мадуро заявил о доказательствах вины Колумбии в покушении на него

 Первые трубы «Северного потока — 2» начали укладывать в Германии

Первые трубы «Северного потока — 2» начали укладывать в Германии
РФ создала «вечный» ядерный реактор для атомных подлодок

РФ создала «вечный» ядерный реактор для атомных подлодок

 Жительницу Волгоградской области подозревают в убийстве новорожденного сына

Жительницу Волгоградской области подозревают в убийстве новорожденного сына
Борьба за эксклюзивные новости в Белоруссии вылилась в реальные задержания

Борьба за эксклюзивные новости в Белоруссии вылилась в реальные задержания

 Зюганов: Сумасшедшая власть в Киеве угробит украинскую экономику

Зюганов: Сумасшедшая власть в Киеве угробит украинскую экономику
Мадуро заявил о доказательствах вины Колумбии в покушении на него

Мадуро заявил о доказательствах вины Колумбии в покушении на него

 Первые трубы «Северного потока — 2» начали укладывать в Германии

Первые трубы «Северного потока — 2» начали укладывать в Германии
11:17   7 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Зюганов: Сумасшедшая власть в Киеве угробит украинскую экономику

Зюганов: Сумасшедшая власть в Киеве угробит украинскую экономику

Лидер КПРФ сравнил разрушенную командой Порошенко экономику с действиями фашистов.

Председатель КПРФ, член Комитета Госдумы по делам СНГ Геннадий Зюганов согласен с мнением депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, который ранее предупредил об окончательном разрушении украинской экономики при закрытии железнодорожного сообщения с Россией. 

«Та власть, которая насильно укоренилась в Киеве, она рушит все, что есть святое. Это враги и своего народа, и враги всего, что связано с нашей общей тысячелетней историей. Экономику они угробят», — сказал Зюганов в разговоре с ИА «Политика Сегодня». 

Накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в нынешнем году планируется полностью остановить железнодорожное сообщение с Россией. И хотя количество составов сократилось в разы после госпереворота 2014 года, они остаются востребованными у граждан Украины.

По данным государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»),  в 2017 года самым прибыльным оказалось направление Киев-Москва. Пассажиры этого состава принесли «Укрзализныця» почти шесть миллионов долларов. Тогда как пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине признаны «глубоко убыточными». 

Сейчас между Россией и Украиной нет прямых поездов российского формирования. Единственный поезд от РЖД — транзитный, сообщением Москва-Кишинев. Остальные составы, соединяющие Москву и Киев, принадлежат «Украинским железным дорогам» и железнодорожным компаниям стран СНГ.

Депутат Мосийчук в телеэфире призвал подумать о «миллионах украинцев», которые работают в России, которым в случае закрытия сообщения придется возвращаться домой «бандеролью». Он призвал власть советоваться с гражданами и предпринимателями, прежде чем принимать подобные решения.

Геннадий Зюганов в комментарии для ИА «Политика Сегодня» был категоричен. 

«В Киеве сидят сумасшедшие люди, которые решили нарушить даже элементарные транспортные связи. Ну сумасшедший дом не более! Гнать их надо всех и поскорее. Украина имела великолепные условия для создания полноценной государственности: 50 миллионов человек, прекрасные условия жизни, природа, чернозем, климат, сбалансированная экономика была. Осваивали все виды техники: ракетной, авиационной, космической. Эта власть уничтожила в своей стране больше, чем фашисты, нацисты», - возмущен лидер коммунистов.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Владимирова
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...