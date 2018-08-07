Депутат Рады: Украинская экономика рухнет, если закроют границы с Россией
По словам депутата украинской Рады Игоря Мосийчука, экономика страны окончательно рухнет, если правительство решит закрыть границы с Россией. Прекращение ж/д сообщения скажется на украинцах, которые работают за границей.
Кроме того, пострадает народное хозяйство.
Мосийчук напомнил, что миллионы граждан работают в России. Если границы закроют, они либо лишатся работы, либо не смогут попасть на родину.
Ранее о том, что Киев может приостановить ж/д сообщение с Москвой, объявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. До этого он утверждал, что убытки украинской стороны от такого решения составят лишь одну гривну.
Напомним, авиасообщения между Украиной и Россией нет с 2015 года. Пассажирские поезда еще ходят, однако их стало гораздо меньше.