Депутат Рады: Украинская экономика рухнет, если закроют границы с Россией

По словам депутата украинской Рады Игоря Мосийчука, экономика страны окончательно рухнет, если правительство решит закрыть границы с Россией. Прекращение ж/д сообщения скажется на украинцах, которые работают за границей.

Кроме того, пострадает народное хозяйство.

Мосийчук напомнил, что миллионы граждан работают в России. Если границы закроют, они либо лишатся работы, либо не смогут попасть на родину.

Ранее о том, что Киев может приостановить ж/д сообщение с Москвой, объявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. До этого он утверждал, что убытки украинской стороны от такого решения составят лишь одну гривну.

Напомним, авиасообщения между Украиной и Россией нет с 2015 года. Пассажирские поезда еще ходят, однако их стало гораздо меньше.