Мы в соц.сетях:
Медведев подписал указ о приведении списка допигновых веществ согласно WADA

Медведев подписал указ о приведении списка допигновых веществ согласно WADA

 Отреставрируют дом, переживший пожар 1812 года в Москве

Отреставрируют дом, переживший пожар 1812 года в Москве
Порошенко поручил СНБО провести заседание по противодействию вмешательству РФ в выборы

Порошенко поручил СНБО провести заседание по противодействию вмешательству РФ в выборы

 Тимошенко: Экономику Украины спасут только украинцы, работающие за границей

Тимошенко: Экономику Украины спасут только украинцы, работающие за границей
Могерини призвала европейские компании активизировать торговлю с Ираном

Могерини призвала европейские компании активизировать торговлю с Ираном

 ЕС заблокировал санкции США потив Ирана на своей территории‍

ЕС заблокировал санкции США потив Ирана на своей территории‍
Медведев подписал указ о приведении списка допигновых веществ согласно WADA

Медведев подписал указ о приведении списка допигновых веществ согласно WADA

 Отреставрируют дом, переживший пожар 1812 года в Москве

Отреставрируют дом, переживший пожар 1812 года в Москве
Порошенко поручил СНБО провести заседание по противодействию вмешательству РФ в выборы

Порошенко поручил СНБО провести заседание по противодействию вмешательству РФ в выборы

 Тимошенко: Экономику Украины спасут только украинцы, работающие за границей

Тимошенко: Экономику Украины спасут только украинцы, работающие за границей
Могерини призвала европейские компании активизировать торговлю с Ираном

Могерини призвала европейские компании активизировать торговлю с Ираном

 ЕС заблокировал санкции США потив Ирана на своей территории‍

ЕС заблокировал санкции США потив Ирана на своей территории‍
9:50   7 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Депутат Рады: Украинская экономика рухнет, если закроют границы с Россией

Депутат Рады: Украинская экономика рухнет, если закроют границы с Россией

По словам депутата украинской Рады Игоря Мосийчука, экономика страны окончательно рухнет, если правительство решит закрыть границы с Россией. Прекращение ж/д сообщения скажется на украинцах, которые работают за границей.

Кроме того, пострадает народное хозяйство.  

Мосийчук напомнил, что миллионы граждан работают в России. Если границы закроют, они либо лишатся работы, либо не смогут попасть на родину. 

Депутат Рады: Украинская экономика рухнет, если закроют границы с Россией

Ранее о том, что Киев может приостановить ж/д сообщение с Москвой, объявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. До этого он утверждал, что убытки украинской стороны от такого решения составят лишь одну гривну.

Напомним, авиасообщения между Украиной и Россией нет с 2015 года. Пассажирские поезда еще ходят, однако их стало гораздо меньше.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #украина #экономика #жд сообщение
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...