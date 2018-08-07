ЕС заблокировал санкции США потив Ирана на своей территории‍

На территории Евросоюза вступил в силу регламент, который блокирует действие американских санкций в отношении Ирана. Европейским компания запрещено их выполнять.

По словам официального представителя Еврокомиссии Мины Андреевой, блокирующий регламент защитит европейские компании, у которых есть бизнес с Ираном. Кроме того, бизнес-сообщества смогут в судебном порядке компенсировать ущерб от выполнения санкций. Также все решения иностранных судов в поддержку санкций на территории ЕС признаются юридически недействительными.

Блокирующий статус начал действовать с 7.00 мск.

В случае необходимости европейские компании должны получить разрешение Еврокомиссии. Для этого им придется доказать, что в конкретном случае «невыполнение санкций может нанести серьезный ущерб интересам европейских компаний или Евросоюза в целом».