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Могерини призвала европейские компании активизировать торговлю с Ираном

Могерини призвала европейские компании активизировать торговлю с Ираном

 ЕС заблокировал санкции США потив Ирана на своей территории‍

ЕС заблокировал санкции США потив Ирана на своей территории‍
9:32   7 Августа 2018
Весь мир

ЕС заблокировал санкции США потив Ирана на своей территории‍

ЕС заблокировал санкции США потив Ирана на своей территории‍

На территории Евросоюза вступил в силу регламент, который блокирует действие американских санкций в отношении Ирана. Европейским компания запрещено их выполнять.

По словам официального представителя Еврокомиссии Мины Андреевой, блокирующий регламент защитит европейские компании, у которых есть бизнес с Ираном. Кроме того, бизнес-сообщества смогут в судебном порядке компенсировать ущерб от выполнения санкций. Также все решения иностранных судов в поддержку санкций на территории ЕС признаются юридически недействительными. 

Блокирующий статус начал действовать с 7.00 мск.

В случае необходимости европейские компании должны получить разрешение Еврокомиссии. Для этого им придется доказать, что в конкретном случае «невыполнение санкций может нанести серьезный ущерб интересам европейских компаний или Евросоюза в целом».

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Автор: Виктория Разумовская
#ес #европа #экономика #санкции #иран
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