Могерини призвала европейские компании активизировать торговлю с Ираном

Иран должен продолжать получать выгоду от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, и ЕС делает все возможное, чтобы иранцы не вышли из сделки, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Во вторник она встретилась с министром иностранных дел Новой Зеландии Уинстоном Питерсом. Она подчеркнула, что Евросоюз делает все, что в его силах, чтобы сохранить иранскую ядерную сделку. Европейцы уверены, что она отвечает интересам в сфере безопасности всего мира.

В виду этого руководство ЕС призывает средние и малые европейские предприятия активизировать торговлю с Ираном и наладить сотрудничество с этой страной. Это является приоритетом для Европы в сфере безопасности. Дело в том, что экономическое сотрудничество с Тегераном является составной частью иранской сделки.

Евросоюз во вторник утром ввел в действие блокирующий регламент, защищающий европейские компании от санкций США против Ирана. ЕС запретил компаниям выполнять американские санкции и разрывать отношения с Ираном. Если предприятие понесет убытки из-за ограничений, руководство объединения согласилось компенсировать их.