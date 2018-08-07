Мы в соц.сетях:
Медведев подписал указ о приведении списка допигновых веществ согласно WADA

Медведев подписал указ о приведении списка допигновых веществ согласно WADA

 Отреставрируют дом, переживший пожар 1812 года в Москве

Отреставрируют дом, переживший пожар 1812 года в Москве
Порошенко поручил СНБО провести заседание по противодействию вмешательству РФ в выборы

Порошенко поручил СНБО провести заседание по противодействию вмешательству РФ в выборы

 Тимошенко: Экономику Украины спасут только украинцы, работающие за границей

Тимошенко: Экономику Украины спасут только украинцы, работающие за границей
Могерини призвала европейские компании активизировать торговлю с Ираном

Могерини призвала европейские компании активизировать торговлю с Ираном

 ЕС заблокировал санкции США потив Ирана на своей территории‍

ЕС заблокировал санкции США потив Ирана на своей территории‍
Медведев подписал указ о приведении списка допигновых веществ согласно WADA

Медведев подписал указ о приведении списка допигновых веществ согласно WADA

 Отреставрируют дом, переживший пожар 1812 года в Москве

Отреставрируют дом, переживший пожар 1812 года в Москве
Порошенко поручил СНБО провести заседание по противодействию вмешательству РФ в выборы

Порошенко поручил СНБО провести заседание по противодействию вмешательству РФ в выборы

 Тимошенко: Экономику Украины спасут только украинцы, работающие за границей

Тимошенко: Экономику Украины спасут только украинцы, работающие за границей
Могерини призвала европейские компании активизировать торговлю с Ираном

Могерини призвала европейские компании активизировать торговлю с Ираном

 ЕС заблокировал санкции США потив Ирана на своей территории‍

ЕС заблокировал санкции США потив Ирана на своей территории‍
9:55   7 Августа 2018
Весь мир

Могерини призвала европейские компании активизировать торговлю с Ираном

Могерини призвала европейские компании активизировать торговлю с Ираном

Иран должен продолжать получать выгоду от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, и ЕС делает все возможное, чтобы иранцы не вышли из сделки, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Во вторник она встретилась с министром иностранных дел Новой Зеландии Уинстоном Питерсом. Она подчеркнула, что Евросоюз делает все, что в его силах, чтобы сохранить иранскую ядерную сделку. Европейцы уверены, что она отвечает интересам в сфере безопасности всего мира.

В виду этого руководство ЕС призывает средние и малые европейские предприятия активизировать торговлю с Ираном и наладить сотрудничество с этой страной. Это является приоритетом для Европы в сфере безопасности. Дело в том, что экономическое сотрудничество с Тегераном является составной частью иранской сделки.

Евросоюз во вторник утром ввел в действие блокирующий регламент, защищающий европейские компании от санкций США против Ирана. ЕС запретил компаниям выполнять американские санкции и разрывать отношения с Ираном. Если предприятие понесет убытки из-за ограничений, руководство объединения согласилось компенсировать их.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#ес #экономика #иран #могерини #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...