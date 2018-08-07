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9:22   7 Августа 2018
Россия

Минздрав: В Чечне самые здоровые дети

Минздрав: В Чечне самые здоровые дети

По информации RT, ведомством учитывались дети до 14 лет.

За 2017 год из 100 тысяч детей в регионе болели 62 тысячи. Вместе с Чечней в топ-5 вошли Кабардино-Балкария, Тыва, Адыгея и Бурятия.

Минздрав также привел регионы, где дети болеют больше всего. Ими стали Ненецкий автономный округ (там заболели 352 тысяч детей), Чукотка (349 тысяч случаев заболеваний), Карелия, Коми и Архангельская область. По стране в прошлом году в среднем зафиксировано 221 тысяча заболеваний на 100 тысяч детей.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #чечня #общество #минздрав #здоровые дети
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