SpaceX запустила ракету Falcon 9 с индонезийским спутником

Портал Space Flight Now пишет, что во Флориде прошел успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна доставить на орбиту индонезийский телекоммуникационный спутник Merah Putih.

Запуск осуществили с мыса Канаверал в 8.18 мск.

Компания SpaceX впервые повторно использует усовершенствованную первую ступень Falcon 9 Block 5. Ее первый старт прошел в мае.

Спутник, который доставит ракета-носитель, создала американская SSL. Его сигнал покроет территории Индонезии, Индии, а также граничащих с этими странами районов Южной и Юго-Восточной Азии. Срок его службы составляет 15 лет.