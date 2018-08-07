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 SpaceX запустила ракету Falcon 9 с индонезийским спутником

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с индонезийским спутником
8:58   7 Августа 2018
Весь мир

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с индонезийским спутником

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с индонезийским спутником

Портал Space Flight Now пишет, что во Флориде прошел успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна доставить на орбиту индонезийский телекоммуникационный спутник Merah Putih.

Запуск осуществили с мыса Канаверал в 8.18 мск. 

Компания SpaceX впервые повторно использует усовершенствованную первую ступень Falcon 9 Block 5. Ее первый старт прошел в мае.

Спутник, который доставит ракета-носитель, создала американская SSL. Его сигнал покроет территории Индонезии, Индии, а также граничащих с этими странами районов Южной и Юго-Восточной Азии. Срок его службы составляет 15 лет.

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Автор: Виктория Разумовская
#космос #общество #весь мир #спутник #falcon 9 #мыс канаверал
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