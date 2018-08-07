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8:48   7 Августа 2018
Весь мир

Британия требует экстрадиции двух россиян по «делу Скрипалей» — The Times

Британия требует экстрадиции двух россиян по «делу Скрипалей» — The Times

Газета The Times пишет, что Лондон намерен добиться экстрадиции двух россиян, которых подозревают в причастности к инциденту в Солсбери. Это может повторить дипломатический скандал, который произошел в марте.

Британские детективы проверили видео, на которых изображены люди, которые въезжали в страну перед отравлением в Солсбери. Полиция уверена, что ей удалось определить потенциальных преступников. Запрос на экстрадицию станет очередным шагом по возобновлению давления на Москву.

Британия требует экстрадиции двух россиян по «делу Скрипалей» — The Times

По информации здания, правоохранители составляют запрос о выдаче, однако в правительстве заявили, что окончательного решения о выдаче ордера пока нет.

Напомним, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в марте в городе Солсбери. Британская сторона обвинила в причастности к этому делу Россию и объявила о высылке российских дипломатов. Москва категорически все отрицает. Британские следователи до сих пор не опубликовали всю информацию, касающуюся инцидента.  

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #великобритания #экстрадиция #солсбери #дело скрипалей
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