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8:30   7 Августа 2018
Весь мир

СМИ: У руководства Facebook потребовали удалить антисемитские сообщения

СМИ: У руководства Facebook потребовали удалить антисемитские сообщения

Издание The Times пишет, что главы 24 институтов, музеев и других общественных организаций со всего мира потребовали от основателя Facebook Марка Цукерберга удалить из социальной сети антисемитские посты.

В Facebook, пишет газета, активно распространяются материалы, которые отрицают Холокост. Евреев же в текстах называют «варварским и антисанитарным» народом. Материалы сочли оскорбительными, но руководство соцсети пока не удаляет их.

В связи с этим представители общественности направили главе Facebook письмо, в котором призвали немедленно что-то сделать, чтобы решить эту ситуацию. Письмо подписали руководители 24 музеев, институтов и других организаций со всего мира.

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Автор: Виктория Разумовская
#евреи #общество #facebook #холокост #цукерберг
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