Британская полиция назвала «жесткий» Brexit угрозой для общественной безопасности

В британской полиции считают, что «жесткий» Brexit является угрозой для общественной безопасности. С такими словами правоохранители обратились к главе МВД страны Саджиду Джавиду.

Полиция призывает ведомство подготовить план действий на случай выхода Великобритании из ЕС без сделки с Брюсселем, поскольку тогда она лишится доступа к важным базам данных.

Если у Британии не будет 21-месячного переходного периода, который одобрил Брюссель, то королевство отключат ото всех европейских баз данных. В таких условиях работа правоохранителей сильно затруднится. По этой причине необходим экстренный план действий.

Поскольку полиция лишится серьезных европейских ресурсов, общественная безопасность окажется под ударом.

По мнению президента британского ЦБ Марка Карни, вероятность того, что Лондон выйдет из ЕС без заключения сделки «тревожно велика».