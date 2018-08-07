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8:00   7 Августа 2018
Россия

Жителей Москвы во вторник ждет облачная погода

Жителей Москвы во вторник ждет облачная погода

В Москве во вторник ожидается облачная и дождливая погода, сообщает Гидрометцентр.

Воздух в столице прогреется до плюс 25 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, во время которых порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

В ночь на среду температура опустится до плюс 14. Осадков и ветра в темное время суток не ожидается.

В свою очередь в Московской области температура днем будет варьироваться от 20 до 25 градусов, температура воздуха ночью упадет до плюс 14.

Ранее специалисты предупредили москвичей о резких перепадах температуры.

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Автор: Олег Королев
#москва #погода
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