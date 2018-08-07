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7:43   7 Августа 2018
Россия

Жители Москвы в районе Щукино активно сдают кровь

Жители Москвы в районе Щукино активно сдают кровь

Почти двести москвичей поучаствовали в донорской акции в столичном районе Щукино, сообщили в пресс-службе Северо-Западного административного округа столицы.

Акция «Добрые каникулы» проходила с 30 июля по 3 августа в отделении переливания крови городской больницы № 52.

В свою очередь в пресс-службе медучреждения заявили, что целью акции было привлечение внимания к безвозмездному донорству крови.

В прошлом году более 18,6 тысячи человек сдали кровь в мобильных донорских пунктах столичного 

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Автор: Олег Королев
#щукино #донорство крови #москвасейчас
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