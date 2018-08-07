Мобильные операторы отменяет плату за входящие звонки в роуминге

Операторы МТС, «Билайн» (Вымпелком) и «Мегафон» отменяют плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей компании.

Операторы подтвердили сведения об отмене платы за входящие звонки.

В частности, вице-президент по маркетингу и бренду «Вымпелком» Ирина Лебедева заявила, что сформированы окончательные и понятные условия тарификации любых услуг.

Десятого июля Госдума приняла законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в России. По мнению депутатов, данная мера приведет к развитию рынка связи.