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7:07   7 Августа 2018
Россия

Мобильные операторы отменяет плату за входящие звонки в роуминге

Мобильные операторы отменяет плату за входящие звонки в роуминге

Операторы МТС, «Билайн» (Вымпелком) и «Мегафон» отменяют плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей компании.

Операторы подтвердили сведения об отмене платы за входящие звонки.

В частности, вице-президент по маркетингу и бренду «Вымпелком» Ирина Лебедева заявила, что сформированы окончательные и понятные условия тарификации любых услуг.

Десятого июля Госдума приняла законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в России. По мнению депутатов, данная мера приведет к развитию рынка связи.

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Автор: Олег Королев
#роуминг #сотовая связь #мобильные операторы
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