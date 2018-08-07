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6:39   7 Августа 2018
Весь мир

Летевший из Рима самолет экстренно сел в Японии

Летевший из Рима самолет экстренно сел в Японии

Авиалайнер, направлявшийся из Рима в японский аэропорт Нарита, экстренно сел на севере Японии.

По информации агентства «Киодо», Boeing 777 авиакомпании Alitalia с 290 пассажирами на борту приземлился на аэродроме Новый Титосэ.

Причиной экстренной посадки стала неисправность двигателя самолета. Возгорания не было. После посадки воздушное судно своим ходом направилось в ангар.

При экстренном приземлении никто из пассажиров не пострадал. Итальянская авиакомпания выясняет детали произошедшего и выясняет причины неисправности.

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Автор: Олег Королев
#экстренная посадка #япония #самолет
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