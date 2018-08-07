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6:23   7 Августа 2018
Россия

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ подняли по тревоге в Красноярском крае

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ подняли по тревоге в Красноярском крае

Российские истребители поднялись по тревоге в рамках учений в Красноярском крае, сообщает Центральный военный округ.

Авиационный истребительный полк объединения ВВС и ПВО округа поднят в рамках начавшихся учений противовоздушной обороны и авиации.

Экипажи десяти сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ совершат перелет на военный аэродром Домна в Забайкалье. 

Летчики отработают учебные задачи по сближению с целями и их уничтожению на заданных рубежах перехвата ракетами класса «воздух-воздух». Всего в учениях задействовано более пятисот человек летного и инженерного состава.

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Автор: Олег Королев
#учения #красноярский край #миг-31бм
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