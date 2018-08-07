Медведев рассказал, почему в 2008 году российские танки не вошли в Тбилиси

Россия не ставила перед собой задачу разгромить грузинскую армию в 2008 году, рассказал российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

В интервью газете «Коммерсант» премьер рассказал, что целью стояло выбить грузинские войска из Цхинвала. Медведев заявил, что считает правильным свое желание на посту президента РФ проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия.

По его мнению, деэскалация военных действий помогла утихомирить ситуацию в Южной Осетии и Абхазии и выйти на спокойные отношения с Евросоюзом и другими странами.

Медведев заявил, что причиной конфликта считает преступное поведение Михаила Саакашвили, который в те годы возглавлял Грузию. Премьер также предположил, что до ввода войск Саакашвили обсудил это вместе со своими покровителями в США.