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Медведев рассказал, почему в 2008 году российские танки не вошли в Тбилиси

Медведев рассказал, почему в 2008 году российские танки не вошли в Тбилиси

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6:05   7 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Медведев рассказал, почему в 2008 году российские танки не вошли в Тбилиси

Медведев рассказал, почему в 2008 году российские танки не вошли в Тбилиси

Россия не ставила перед собой задачу разгромить грузинскую армию в 2008 году, рассказал российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

В интервью газете «Коммерсант» премьер рассказал, что целью стояло выбить грузинские войска из Цхинвала. Медведев заявил, что считает правильным свое желание на посту президента РФ проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия.

По его мнению, деэскалация военных действий помогла утихомирить ситуацию в Южной Осетии и Абхазии и выйти на спокойные отношения с Евросоюзом и другими странами.

Медведев заявил, что причиной конфликта считает преступное поведение Михаила Саакашвили, который в те годы возглавлял Грузию. Премьер также предположил, что до ввода войск Саакашвили обсудил это вместе со своими покровителями в США.

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Автор: Олег Королев
#сша #медведев #тбилиси
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