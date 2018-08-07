Камчатский вулкан Карымский выбросил столб пепла
В Камчатском крае вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до 2,5 километров над уровнем моря, сообщили в Институте сейсмологии и вулканологии ДВО РАН.
Группа наблюдения за вулканической активностью в регионе KVERT сообщает, что пепловый шлейф распространился на 15 километров в северо-восточном направлении от сопки.
Вулканической активности присвоен оранжевый год опасности для воздушных судов.
В конце минувшего месяца сообщалось, что вулкан Карымский выбросил столб пепла на двухкилометровую высоту.