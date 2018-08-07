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Камчатский вулкан Карымский выбросил столб пепла

Камчатский вулкан Карымский выбросил столб пепла

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5:44   7 Августа 2018
Весь мир

Камчатский вулкан Карымский выбросил столб пепла

Камчатский вулкан Карымский выбросил столб пепла

В Камчатском крае вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до 2,5 километров над уровнем моря, сообщили в Институте сейсмологии и вулканологии ДВО РАН.

Группа наблюдения за вулканической активностью в регионе KVERT сообщает, что пепловый шлейф распространился на 15 километров в северо-восточном направлении от сопки.

Вулканической активности присвоен оранжевый год опасности для воздушных судов.

В конце минувшего месяца сообщалось, что вулкан Карымский выбросил столб пепла на двухкилометровую высоту.

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Автор: Олег Королев
#камчатка #вулкан карымский
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