Камчатский вулкан Карымский выбросил столб пепла

В Камчатском крае вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до 2,5 километров над уровнем моря, сообщили в Институте сейсмологии и вулканологии ДВО РАН.

Группа наблюдения за вулканической активностью в регионе KVERT сообщает, что пепловый шлейф распространился на 15 километров в северо-восточном направлении от сопки.

Вулканической активности присвоен оранжевый год опасности для воздушных судов.

В конце минувшего месяца сообщалось, что вулкан Карымский выбросил столб пепла на двухкилометровую высоту.