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5:30   7 Августа 2018
Россия

«Почта России» начнет выдавать посылки и письма без паспорта

«Почта России» начнет выдавать посылки и письма без паспорта

Письма и посылки можно будет забрать при помощи электронной подписи во всех почтовых отделениях.

Газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Почты России» сообщает, что россияне смогут забирать почтовые отправления без паспорта и заполненных извещений.

После того, как клиент заведет электронную подпись в почтовом отделении или выполнит регистрацию через сайт, бумажные извещения больше не нужно будет заполнять. Чтобы сотрудник почты нашел его в базе, достаточно будет назвать свои фамилию, имя и отчество, или трекинг-номер.

В «Почте России» пояснили, что  для получения письма или посылки клиент должен будет назвать свой номер телефона, на который оператор отправит код подтверждения.

Ожидается, что время выдачи отправлений сократится в пять раз. Ранее данная услуга прошла тестирование в 18 регионах РФ.

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Автор: Олег Королев
#почта россии
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