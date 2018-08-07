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Камчатский вулкан Карымский выбросил столб пепла

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 Греция вернет своего торгпреда и дипслужащего после зеркальных мер России

Греция вернет своего торгпреда и дипслужащего после зеркальных мер России
5:06   7 Августа 2018
Весь мир

Греция вернет своего торгпреда и дипслужащего после зеркальных мер России

Греция вернет своего торгпреда и дипслужащего после зеркальных мер России

После принятия Россией ответных мер на высылку Грецией российских дипломатов Афины вынуждены будут вернуть из РФ двух дипломатических служащих, сообщает газета «Прото тема».

По данным греческого издания, из-за ответных мер Греция не сможет направить в РФ Йоргоса Сакеллариа, руководителя политического бюро главы МИД страны.

Также Афины будут вынуждены вернуть своего торгпреда Адамантиоса Каритианоса и ответственного за средства связи Андреаса Такиса.

Газета утверждает, что после объявления в понедельник о принятии РФ зеркальных мер в греческий МИД был вызван сотрудник посольства РФ в Афинах, которому был заявлен протест. Комментариев от российского диппредставительства пока не поступало.

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Автор: Олег Королев
#россия #греция #дипломатия
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