Более 400 человек эвакуировали из петербургской гостиницы из-за пожара

В Петербурге спасатели эвакуировали из гостиницы 411 человек, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Пожар начался на минус втором этаже семиэтажного здания. В отеле произошло горение электрооборудования на площади пять квадратных метров.

Согласно уточненной информации, в 03:11 огонь был локализован.

Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало. Тушением огня занимались семь единиц техники и 31 человек личного состава.

В воскресенье сообщалось, что в московской гостинице «Металлург» произошел пожар.