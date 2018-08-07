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4:43   7 Августа 2018
Россия

Более 400 человек эвакуировали из петербургской гостиницы из-за пожара

Более 400 человек эвакуировали из петербургской гостиницы из-за пожара

В Петербурге спасатели эвакуировали из гостиницы 411 человек, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Пожар начался на минус втором этаже семиэтажного здания. В отеле произошло  горение электрооборудования на площади пять квадратных метров.

Согласно уточненной информации, в 03:11 огонь был локализован.

Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало. Тушением огня занимались семь единиц техники и 31 человек личного состава.

В воскресенье сообщалось, что в московской гостинице «Металлург» произошел пожар.

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Автор: Олег Королев
#пожар #петербург #гостиница
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