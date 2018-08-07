Грузовой поезд столкнулся с грузовиком в Южно-Сахалинске

На железнодорожном переезде в Южно-Сахалинске столкнулись грузовой поезд и КамАЗ, сообщает региональный главк МЧС.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде. Согласно предварительной информации, отечественный автомобиль выехал на пут на запрещающий сигнал семафора.

В результате происшествия ранения получил водитель КамАЗа. Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу.

По факту инцидента проводится проверка. Движение по трассе через переезд продолжает действовать, заторов на месте не зафиксировано.