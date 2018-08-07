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4:22   7 Августа 2018
Россия

Грузовой поезд столкнулся с грузовиком в Южно-Сахалинске

Грузовой поезд столкнулся с грузовиком в Южно-Сахалинске

На железнодорожном переезде в Южно-Сахалинске столкнулись грузовой поезд и КамАЗ, сообщает региональный главк МЧС.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде. Согласно предварительной информации, отечественный автомобиль выехал на пут  на запрещающий сигнал семафора.

В результате происшествия ранения получил водитель КамАЗа. Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу.

По факту инцидента проводится проверка. Движение по трассе через переезд продолжает действовать, заторов на месте не зафиксировано.

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Автор: Олег Королев
#грузовой поезд #южно-сахалинск
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