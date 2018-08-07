Ураган «Джон» сформировался в Тихом океане

Тропический шторм «Джон» увеличился до урагана первой категории в Тихом океане, сообщает метеорологическая служба Мексики.

По информации ведомства, внутри урагана скорость ветра достигает 120 километров в час с порывами до 150. Ураган действует в 515 километрах от мексиканского города Мансанильо.

Ураган получил первую категорию по шкале Саффира-Симпсона после того, как скорость его ветра превысила 120 километров в час. Пятая категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.