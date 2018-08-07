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Адвокат: Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна

Адвокат: Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
В Киеве считают, что отказ от железнодорожного сообщения с РФ поможет СП-2

В Киеве считают, что отказ от железнодорожного сообщения с РФ поможет СП-2

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3:22   7 Августа 2018
Весь мир

Посольство РФ потребовало от Госдепа разъяснений после задержания россиян

Посольство РФ потребовало от Госдепа разъяснений после задержания россиян

Посольство РФ в США отслеживает ситуацию вокруг задержания ФБР российских граждан, сообщает пресс-служба диппредставительства.

Российские дипломаты сообщили, что обратились в Госдепартамент а разъяснениями по данному факту. Была запрошена информация о местонахождении арестованных.

Российское посольство работает над установлением прямой связи с задержанными, чтобы убедиться в соблюдении их законных прав.

Накануне Минюст США сообщил имена пяти задержанных россиян. Всего по делу о крупном мошенничестве при продаже автомобилей проходят 25 человек.

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Автор: Олег Королев
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