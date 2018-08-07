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Адвокат: Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна

Адвокат: Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
В Киеве считают, что отказ от железнодорожного сообщения с РФ поможет СП-2

В Киеве считают, что отказ от железнодорожного сообщения с РФ поможет СП-2

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3:00   7 Августа 2018
Весь мир

США и Турция достигли предварительного соглашения по американским санкциям

США и Турция достигли предварительного соглашения по американским санкциям

Вашингтон и Анкара достигли предварительного соглашения по поводу санкций американской стороны в отношении главы МВД Турции Сулеймана Сойлу и турецкого министра Абдулхамита Гюля.

Газета Daily Sabah со ссылкой на турецкие дипломатические источники сообщает, что Турция и США выразили готовность развивать дипломатические отношения и решать сложившиеся проблемы.

Минфин США на этой неделе ввел санкции в связи с ситуацией вокруг задержания турецкими властями американского пастора Эндрю Брансона. Проповедника удерживают с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации Фетхуллаха Гюлена и поддержке Рабочей партии Курдистана.

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Автор: Олег Королев
#сша #турция
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