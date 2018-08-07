США и Турция достигли предварительного соглашения по американским санкциям

Вашингтон и Анкара достигли предварительного соглашения по поводу санкций американской стороны в отношении главы МВД Турции Сулеймана Сойлу и турецкого министра Абдулхамита Гюля.

Газета Daily Sabah со ссылкой на турецкие дипломатические источники сообщает, что Турция и США выразили готовность развивать дипломатические отношения и решать сложившиеся проблемы.

Минфин США на этой неделе ввел санкции в связи с ситуацией вокруг задержания турецкими властями американского пастора Эндрю Брансона. Проповедника удерживают с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации Фетхуллаха Гюлена и поддержке Рабочей партии Курдистана.