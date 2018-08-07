В Киеве считают, что отказ от железнодорожного сообщения с РФ поможет СП-2

Бывший замминистр Украины Александр Кава заявил, что прекращение железнодорожного сообщения с Россией поможет реализации проекта «Северный поток-2».

По его словам, в текущей ситуации, когда Киев старается остановить остановить проект, внезапное прекращение железнодорожного сообщения покажет Украину как ненадежного партнера.

Экс-чиновник напомнил, что украинская сторона прилагает усилия для того, чтобы убедить западноевропейские страны в надежности Украины как транзитера российского газа.

По мнению Кавы, шаги о прекращении сообщения показывают, что Киев может принимать подобные политические решения спонтанно и тем самым стимулировать поиски более стабильных вариантов транспортировки газа.

Также экс-замминистра отметил, что Россия может принять ответные меры в отношении Украины, что может привести к потерям украинской экономики на несколько десятков миллиардов гривен в год