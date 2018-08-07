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2:24   7 Августа 2018
Ближнее зарубежье

СМИ сообщили о «пропаже» Порошенко

СМИ сообщили о «пропаже» Порошенко

Украинский президент Петр Порошенко находится в течение минувшей неделе в ЕС с частным визитом.

В администрации главы Украины рассказали, что Порошенко с 29 июля по 5 августа находился на территории объединения для проведения ряда встреч.

Подчеркивается, что президент Украины в соответствии с законами страны совершал поездку за свой счет.

Порошенко находится на рабочем месте в Киеве с 6 августа.

Ранее украинские СМИ обратили внимание на недельное отсутствие Порошенко на рабочем месте. Предполагалось, что он мог отдыхать в своих владениях в Испании или на яхте у берегов Сардинии.

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Автор: Олег Королев
#порошенко #украина
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