СМИ сообщили о «пропаже» Порошенко

Украинский президент Петр Порошенко находится в течение минувшей неделе в ЕС с частным визитом.

В администрации главы Украины рассказали, что Порошенко с 29 июля по 5 августа находился на территории объединения для проведения ряда встреч.

Подчеркивается, что президент Украины в соответствии с законами страны совершал поездку за свой счет.

Порошенко находится на рабочем месте в Киеве с 6 августа.

Ранее украинские СМИ обратили внимание на недельное отсутствие Порошенко на рабочем месте. Предполагалось, что он мог отдыхать в своих владениях в Испании или на яхте у берегов Сардинии.