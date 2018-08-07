Представителя российского посольства в Афинах вызвали в МИД Греции

МИД Греции вызвал к себе представителя посольства РФ в Афинах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что греческая сторона заявила российскому дипломату о демарше в связи с действиями России против Греции.

СМИ сообщили 11 июля, что Греция высылает двух российских дипломатов и запрещает въезд в страну двум гражданам РФ. Согласно публикации, Афины обвиняют Москву в попытках подрыва ее национальной безопасности.

В минувший понедельник МИД РФ вручил послу Греции ноту о зеркальных мерах.