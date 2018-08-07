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Представителя российского посольства в Афинах вызвали в МИД Греции

Представителя российского посольства в Афинах вызвали в МИД Греции

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2:01   7 Августа 2018
Весь мир

Представителя российского посольства в Афинах вызвали в МИД Греции

Представителя российского посольства в Афинах вызвали в МИД Греции

МИД Греции вызвал к себе представителя посольства РФ в Афинах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что греческая сторона заявила российскому дипломату о демарше в связи с действиями России против Греции.

СМИ сообщили 11 июля, что Греция высылает двух российских дипломатов и запрещает въезд в страну двум гражданам РФ. Согласно публикации, Афины обвиняют Москву в попытках подрыва ее национальной безопасности.

В минувший понедельник МИД РФ вручил послу Греции ноту о зеркальных мерах.

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Автор: Олег Королев
#мид рф #греция
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