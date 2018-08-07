Минюст США назвали имена задержанных ФБР граждан РФ

Министерство юстиции США сообщило имена четырех россиян, задержанных ФБР по делу о мошенничестве.

Представитель министерства Николь Навас Оксман рассказал РИА «Новости», что пятерых задержанных зовут Максим Суверин, Алексей Ливадный, Станислав Лисицкий, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев.

По ее словам, Суверина задержали 30 июля в Бостоне, Лисицкого, Ливадного и Тупикина - 1 августа, Дедусева - 2 августа.

Ранее в генконсульстве сообщили, что ФБР задержало четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступную группировку входили семь россиян, пять граждан Грузии, четверо азербайджанцев, трое казахстанцев, двое граждан Латвии и двое украинцев. Среди задержанных также есть американские и турецкие граждане. Предполагается, что обвиняемые выманивали с жертв деньги с помощью фальшивых объявлений о продаже машин.