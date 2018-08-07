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 Правительство Украины может в ближайшее время обсудить закрытие ж/д сообщения с РФ

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Представителя российского посольства в Афинах вызвали в МИД Греции

Представителя российского посольства в Афинах вызвали в МИД Греции

 Минюст США назвали имена задержанных ФБР граждан РФ

Минюст США назвали имена задержанных ФБР граждан РФ
1:42   7 Августа 2018
Весь мир

Минюст США назвали имена задержанных ФБР граждан РФ

Минюст США назвали имена задержанных ФБР граждан РФ

Министерство юстиции США сообщило имена четырех россиян, задержанных ФБР по делу о мошенничестве.

Представитель министерства Николь Навас Оксман рассказал РИА «Новости», что пятерых задержанных зовут Максим Суверин, Алексей Ливадный, Станислав Лисицкий, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев.

По ее словам, Суверина задержали 30 июля в Бостоне, Лисицкого, Ливадного и Тупикина - 1 августа, Дедусева - 2 августа.

Ранее в генконсульстве сообщили, что ФБР задержало четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступную группировку входили семь россиян, пять граждан Грузии, четверо азербайджанцев, трое казахстанцев, двое граждан Латвии и двое украинцев. Среди задержанных также есть американские и турецкие граждане. Предполагается, что обвиняемые выманивали с жертв деньги с помощью фальшивых объявлений о продаже машин.

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Автор: Олег Королев
#сша #мошенничество #россияне #фбр
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