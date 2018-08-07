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Адвокат: Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна

Адвокат: Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна

 Дешевый блеф: Клинцевич о ситуации с российско-украинским ж/д сообщением

Дешевый блеф: Клинцевич о ситуации с российско-украинским ж/д сообщением
СМИ сообщили о «пропаже» Порошенко

СМИ сообщили о «пропаже» Порошенко

 Правительство Украины может в ближайшее время обсудить закрытие ж/д сообщения с РФ

Правительство Украины может в ближайшее время обсудить закрытие ж/д сообщения с РФ
Представителя российского посольства в Афинах вызвали в МИД Греции

Представителя российского посольства в Афинах вызвали в МИД Греции

 Минюст США назвали имена задержанных ФБР граждан РФ

Минюст США назвали имена задержанных ФБР граждан РФ
1:10   7 Августа 2018
Весь мир

Медведев: Россия не против восстановления дипотношений с Грузией

Медведев: Россия не против восстановления дипотношений с Грузией

Россия не станет возражать против восстановления дипломатических отношений с Грузией, заявил российский премьер Дмитрий Медведев.

По его словам, Москва готова выстраивать отношения с новым грузинским руководством. Премьер-министр РФ уверен, что российская сторона не будет будет возражать против восстановления отношений, поскольку не Москва их разрушала.

Медведев уверен, что вопрос о статусе Абхазии и Южной Осетии не является той проблемой, которая навсегда определила характер отношений между странами.

Российский премьер в интервью «Коммерсанту» отметил, что за последние годы произошла существенная активизация торгово-экономического сотрудничества и рост туристического потока, что может поспособствовать возобновлению полноценного диалога между сторонами.

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Автор: Олег Королев
#россия #медведев #грузия
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