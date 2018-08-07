Медведев: Россия не против восстановления дипотношений с Грузией

Россия не станет возражать против восстановления дипломатических отношений с Грузией, заявил российский премьер Дмитрий Медведев.

По его словам, Москва готова выстраивать отношения с новым грузинским руководством. Премьер-министр РФ уверен, что российская сторона не будет будет возражать против восстановления отношений, поскольку не Москва их разрушала.

Медведев уверен, что вопрос о статусе Абхазии и Южной Осетии не является той проблемой, которая навсегда определила характер отношений между странами.

Российский премьер в интервью «Коммерсанту» отметил, что за последние годы произошла существенная активизация торгово-экономического сотрудничества и рост туристического потока, что может поспособствовать возобновлению полноценного диалога между сторонами.