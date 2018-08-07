Мы в соц.сетях:
Адвокат: Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна

Адвокат: Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна

 Дешевый блеф: Клинцевич о ситуации с российско-украинским ж/д сообщением

Дешевый блеф: Клинцевич о ситуации с российско-украинским ж/д сообщением
СМИ сообщили о «пропаже» Порошенко

СМИ сообщили о «пропаже» Порошенко

 Правительство Украины может в ближайшее время обсудить закрытие ж/д сообщения с РФ

Правительство Украины может в ближайшее время обсудить закрытие ж/д сообщения с РФ
Представителя российского посольства в Афинах вызвали в МИД Греции

Представителя российского посольства в Афинах вызвали в МИД Греции

 Минюст США назвали имена задержанных ФБР граждан РФ

Минюст США назвали имена задержанных ФБР граждан РФ
Адвокат: Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна

Адвокат: Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна

 Дешевый блеф: Клинцевич о ситуации с российско-украинским ж/д сообщением

Дешевый блеф: Клинцевич о ситуации с российско-украинским ж/д сообщением
СМИ сообщили о «пропаже» Порошенко

СМИ сообщили о «пропаже» Порошенко

 Правительство Украины может в ближайшее время обсудить закрытие ж/д сообщения с РФ

Правительство Украины может в ближайшее время обсудить закрытие ж/д сообщения с РФ
Представителя российского посольства в Афинах вызвали в МИД Греции

Представителя российского посольства в Афинах вызвали в МИД Греции

 Минюст США назвали имена задержанных ФБР граждан РФ

Минюст США назвали имена задержанных ФБР граждан РФ
0:53   7 Августа 2018
Весь мир

Медведев назвал условия диалога между Россией и США

Медведев назвал условия диалога между Россией и США

Россия готова сотрудничать с США в случае, если Вашингтон будет хотеть восстанавливать отношения, заявил российский премьер Дмитрий Медведев.

Глава правительства РФ считает, что европейским соседям приходит осознание того, что предпочтительнее общаться и дружить, чем бесконечно объяснять неправоту.

Медведев в интервью «Коммерсанту» выразил надежду, что США и их руководство в конечном итоге также придут к такого рода осознанию. Премьер-министр РФ отметил, что Россия открыта к диалогу, а тогда как Запад сам начал санкционную кампанию.

Он заявил, что сейчас Вашингтон должен сделать «какие-то движения», которые будут свидетельствовать о желании восстановить отношения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #рф #медведев
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...