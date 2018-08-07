Медведев назвал условия диалога между Россией и США

Россия готова сотрудничать с США в случае, если Вашингтон будет хотеть восстанавливать отношения, заявил российский премьер Дмитрий Медведев.

Глава правительства РФ считает, что европейским соседям приходит осознание того, что предпочтительнее общаться и дружить, чем бесконечно объяснять неправоту.

Медведев в интервью «Коммерсанту» выразил надежду, что США и их руководство в конечном итоге также придут к такого рода осознанию. Премьер-министр РФ отметил, что Россия открыта к диалогу, а тогда как Запад сам начал санкционную кампанию.

Он заявил, что сейчас Вашингтон должен сделать «какие-то движения», которые будут свидетельствовать о желании восстановить отношения.