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 Пентагон запретил военным пользоваться приложениями с геолокацией

Пентагон запретил военным пользоваться приложениями с геолокацией
0:39   7 Августа 2018
Весь мир

Пентагон запретил военным пользоваться приложениями с геолокацией

Пентагон запретил военным пользоваться приложениями с геолокацией

Минобороны США запретило военным использовать приложения в электронных устройствах с функцией геолокации, сообщается на сайте Пентагона.

Ограничение касается служащих в рядах военнослужащих в рядах ВС США в местах проведения операций.

В приказе отмечается, что геолокация может раскрыть личные сведения, повседневную активность, местоположение, а также число военных. Это потенциально может создать непреднамеренные риски безопасности и повысить опасность для объединенных сил и миссий.

Запрет коснется не только личных, но и служебных гаджетов.

Ранее сообщалось, что хакер получил доступ к данным об истребителе через Tinder британской военнослужащей

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Автор: Олег Королев
#пентагон #американские военные #геолокация
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