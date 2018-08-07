Пентагон запретил военным пользоваться приложениями с геолокацией

Минобороны США запретило военным использовать приложения в электронных устройствах с функцией геолокации, сообщается на сайте Пентагона.

Ограничение касается служащих в рядах военнослужащих в рядах ВС США в местах проведения операций.

В приказе отмечается, что геолокация может раскрыть личные сведения, повседневную активность, местоположение, а также число военных. Это потенциально может создать непреднамеренные риски безопасности и повысить опасность для объединенных сил и миссий.

Запрет коснется не только личных, но и служебных гаджетов.

Ранее сообщалось, что хакер получил доступ к данным об истребителе через Tinder британской военнослужащей