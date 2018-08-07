Адвокат: Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Российский артист Евгений Петросян предложил своей супруге Елене Степаненко при разделе имущества в рамках развода забрать квартиру, сообщил его адвокат Сергей Жорин.
По его словам, у юмориста есть «огромная квартира», которая примерно составляет половину его имущества.
Адвокат отмечает, что Петросян предлагал оставить ее Степаненко, однако та отказалась и требует большую часть - около восьмидесяти процентов.
Жорин отметил, что такие условия унизительны для Петросяна.
Накануне сообщалось, что артист подал встречный иск к Степаненко в рамках бракоразводного процесса.