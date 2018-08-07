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Адвокат: Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна

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0:16   7 Августа 2018
Россия

Адвокат: Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна

Адвокат: Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна

Российский артист Евгений Петросян предложил своей супруге Елене Степаненко при разделе имущества в рамках развода забрать квартиру, сообщил его адвокат Сергей Жорин.

По его словам, у юмориста есть «огромная квартира», которая примерно составляет половину его имущества.

Адвокат отмечает, что Петросян предлагал оставить ее Степаненко, однако та отказалась и требует большую часть - около восьмидесяти процентов.

Жорин отметил, что такие условия унизительны для Петросяна.

Накануне сообщалось, что артист подал  встречный иск к Степаненко в рамках бракоразводного процесса.

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Автор: Олег Королев
#петросян #развод #степаненко
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