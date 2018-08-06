Венесуэла не исключает причастность США к покушению на Мадуро

Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо считает, что возможно США причастны к покушению на президента страны Николаса Мадуро.

Он напомнил, что Штаты позволили себе неоднозначный ответ, а также не осудили нападение.

«Никто не действует, если знает, что поддержки со стороны североамериканской империи не будет», — заявил Кабельо.

Покушение на Мадуро было совершено в субботу. По словам генпрокурора Венесуэлы, уже установлены его исполнители и люди, которые помогали. Кроме того, удалось определить тип взрывчатки, которой был начинен взорвавшийся дрон.