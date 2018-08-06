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Венесуэла не исключает причастность США к покушению на Мадуро

Венесуэла не исключает причастность США к покушению на Мадуро

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Два человека погибли при взрыве бензовоза на эстакаде в Болонье
22:32   6 Августа 2018
Весь мир

Венесуэла не исключает причастность США к покушению на Мадуро

Венесуэла не исключает причастность США к покушению на Мадуро

Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо считает, что возможно США причастны к покушению на президента страны Николаса Мадуро.

Он напомнил, что Штаты позволили себе неоднозначный ответ, а также не осудили нападение. 

«Никто не действует, если знает, что поддержки со стороны североамериканской империи не будет», — заявил Кабельо.

Покушение на Мадуро было совершено в субботу. По словам генпрокурора Венесуэлы, уже установлены его исполнители и люди, которые помогали. Кроме того, удалось определить тип взрывчатки, которой был начинен взорвавшийся дрон.

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Автор: Виктория Разумовская
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