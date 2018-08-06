Два человека погибли при взрыве бензовоза на эстакаде в Болонье
В результате взрыва бензовоза в итальянском городе Болонья, по уточненным данным, погибли два человека и 84 человека пострадали.
Об этом в понедельник вечером сообщает местное издание «Репубблика», отмечая, что врачи оценивают состояние 14 пострадавших, как тяжелое.
Напомним: ранее СМИ сообщили о серии взрывов на эстакаде на окраине Болоньи, которая повлекла за собой частичное обрушение автомобильного моста. Отмечалось, что бензовоз попал в аварию и взорвался, охвативший его огонь перекинулся на автомобильный салон, находившийся поблизости, в котором в результате начали взрываться машины.
В то же время, особо подчеркивалось, что чрезвычайное происшествие, несмотря на свой масштаб, не отразилось на работе местного аэропорта.
Borgo Panigale( Bologna )dritto dritto,ma il conducente della cisterna dormiva?autocisterna si schianta su di un Tir,Sono almeno tre i morti e 70 feriti, e due morti della polizia stradale.... pic.twitter.com/7AHthNHwG9— elena bulla (@elenabulla1) 6 августа 2018 г.