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 Два человека погибли при взрыве бензовоза на эстакаде в Болонье

Два человека погибли при взрыве бензовоза на эстакаде в Болонье
22:17   6 Августа 2018
Весь мир

Два человека погибли при взрыве бензовоза на эстакаде в Болонье

Два человека погибли при взрыве бензовоза на эстакаде в Болонье

В результате взрыва бензовоза в итальянском городе Болонья, по уточненным данным, погибли два человека и 84 человека пострадали.

Об этом в понедельник вечером сообщает местное издание «Репубблика», отмечая, что врачи оценивают состояние 14 пострадавших, как тяжелое.

Напомним: ранее СМИ сообщили о серии взрывов на эстакаде на окраине Болоньи, которая повлекла за собой частичное обрушение автомобильного моста. Отмечалось, что бензовоз попал в аварию и взорвался, охвативший его огонь перекинулся на автомобильный салон, находившийся поблизости, в котором в результате начали взрываться машины.

В то же время, особо подчеркивалось, что чрезвычайное происшествие, несмотря на свой масштаб, не отразилось на работе местного аэропорта.

 

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Автор: Александр Люблинский
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