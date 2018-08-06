После покушения на Мадуро в Каракасе обыскивают отель

Сотрудники боливарианской Национальной разведслужбы в настоящее время обыскивают отель Pestana в Каракасе.

Об этом в понедельник вечером сообщает новостной портал Nacional, отмечая, что причиной обысков в отеле стало произошедшее накануне неудачное покушение на президента страны Николаса Мадуро, его целью является задержание ряда постояльцев, которые, возможно имеют отношение, к попытке покушения.

У отеля находятся четыре автомобиля службы разведки, на которых приехали сотрудники, проводящие обыск, вход в гостиницу ограничен.

Напомним: о покушении на президента Венесуэлы Николоса Мадуро в Каракасе, совершенном при помощи начиненных взрывчаткой беспилотников, накануне рассказал журналистам глава Министерства связи страны Хорхе Родригес. Позже генпрокурор страны Тарек Уильям официально подтвердил тот, факт, что на главу государства во время его речи по случаю 81-й годовщины Национальной разведслужбы в Каракасе было совершено неудачное покушение.