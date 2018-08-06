SpaceX запустит ракету-носитель Falcon 9 с индонезийским спутником

Во вторник SpaceX запланировала запуск индонезийского телекоммуникационного спутника Merah Putih. На орбиту его доставит ракета-носитель Falcon 9.

Старт ожидается в 08.18 мск. Спутник запустят с мыса Канаверал. Компания SpaceX будет вести прямую трансляцию запуска.

Для пуска используется модернизированная первая ступень Falcon 9 Block 5. Ее особенность в том, что она может использоваться повторно. Первый свой старт она совершила в марте. Во вторник впервые ступень применят повторно. Ожидается, что на этот раз она приземлится на баржу в Атлантическом океане через восемь минут после старта.

Заказчиком пуска является компания Telkom Indonesia. Спутник, который запустят, обеспечит передачу сигнала на территории Индонезии, Индии и граничащих с этими странами районами Южной и Юго-Восточной Азии.