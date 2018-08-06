Дешевый блеф: Клинцевич о ситуации с российско-украинским ж/д сообщением

Киев может прекратить железнодорожное сообщение с Москвой в 2018 году. Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич считает, что эти угрозы «очередной дешевый блеф». Он отметил, что подобная русофобская политика уже довела Украину до полной нищеты. Киевские политики потеряли способность «придумать что-нибудь оригинальное».

По словам Клинцевича, Киев таким образом хочет «максимально раскачать лодку украинской государственности на волне русофобии», поскольку считает, что только так президент Петр Порошенко не потеряет власть.