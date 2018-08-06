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Дешевый блеф: Клинцевич о ситуации с российско-украинским ж/д сообщением

Дешевый блеф: Клинцевич о ситуации с российско-украинским ж/д сообщением

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Дешевый блеф: Клинцевич о ситуации с российско-украинским ж/д сообщением

Дешевый блеф: Клинцевич о ситуации с российско-украинским ж/д сообщением

 KIA Rio стал самым продаваемым автомобилем в России

KIA Rio стал самым продаваемым автомобилем в России
Правительство Украины может в ближайшее время обсудить закрытие ж/д сообщения с РФ

Правительство Украины может в ближайшее время обсудить закрытие ж/д сообщения с РФ

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Два человека погибли при взрыве бензовоза на эстакаде в Болонье
21:51   6 Августа 2018
Россия

Дешевый блеф: Клинцевич о ситуации с российско-украинским ж/д сообщением

Дешевый блеф: Клинцевич о ситуации с российско-украинским ж/д сообщением

Киев может прекратить железнодорожное сообщение с Москвой в 2018 году. Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. 

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич считает, что эти угрозы «очередной дешевый блеф». Он отметил, что подобная русофобская политика уже довела Украину до полной нищеты. Киевские политики потеряли способность «придумать что-нибудь оригинальное».

По словам Клинцевича, Киев таким образом хочет «максимально раскачать лодку украинской государственности на волне русофобии», поскольку считает, что только так президент Петр Порошенко не потеряет власть.  

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Автор: Виктория Разумовская
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