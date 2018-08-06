Россия и Израиль договорились обеспечивать на Голанах линию разграничения с Сирией

Израильский посол в Москве Гарри Корен рассказал о достигнутом соглашении с Россией об обеспечении Москвой соблюдения линии разграничения между израильтянами и сирийцами на Голанских высотах.

В частности, по словам посла, была скоординирована договоренность о том, что Россия берет на себя контроль за тем, чтобы сирийская армия не пересекала линию разделения на Голанских высотах, проведенную в ходе соглашения, достигнутого сторонами в 1974 году

При этом Гарри Корен отметил, что на данный момент все функционирует, и выразил надежду на то, что так будет оставаться и впредь.