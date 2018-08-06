Правительство Украины может в ближайшее время обсудить закрытие ж/д сообщения с РФ

Глава украинского Министерства Инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Кабинет министров страны в ближайшее время может приступить к рассмотрению вопроса о возможности полного прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

Слова министра в понедельник вечером приводит местный информационный портал «Украинские новости».

«После рассмотрения вопроса на правительственном уровне мы сможет говорить однозначно, что такое решение принят», - заявил Омелян.

При этом он отказался назвать конкретные сроки рассмотрения этого вопроса в правительстве страны, но отметил, что, наверное, это произойдет «в ближайшее время».

Также Омелян рассказал, что вопрос о прекращении ж/д сообщения с Россией уже обсуждался украинским властями на рабочем уровне.