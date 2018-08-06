Сирия последние новости. В Алеппо прибыла гуманитарная помощь, взрыв на Голанах

Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.

Жители Алеппо получили очередную партию гуманитарной помощи по линии российского центра по примирению враждующих сторон. Как сообщил Twitter-канал (Syrian_source), груз прибыл в район Салах Эд-Дин. Нуждающиеся получили наборы с продовольствием. Ранее глава Центра генерал-майор Алексей Цыганков сообщил о развертывании медицинского пункта, который помог более 90 гражданским, пострадавшим от обстрелов оппозиции.

ВВС международной коалиции нанесли удары по поселению Ас-Суса провинции Дейр эз-Зор. По данным источника в Twitter (EuphratesPost), в результате пострадали несколько мирных жителей.

Twitter-канал (QalaatAlMudiq) сообщает об опасных находках в Идлибе. Боевики террористической коалиции, запрещенной в РФ, «Хайят Тахрир Аш-Шам» обнаружили несколько взрывных устройств, которые оставили боевики спящих ячеек «Исламского государства» (террористическая организации, запрещена в РФ).

В провинции Эс-Сувейда продолжаются вооруженные столкновения между игиловцами и правительственными войсками. Регулярные части сирийской армии поддерживают Национальные силы обороны и ВКС РФ. По данным источника в сети Twitter (SyriawatanNews), армейцы оттеснили противника за холм Телль-Асфар на северо-востоке региона и заняли высоты Телль Басыр, Телль Ар-Разин. Террористы отступают в район плато Ас-Сафа. Ранее в данном районе российская авиация нанесла точечные удары по опорным пунктам джихадистов.

В районе подконтрольных Израилю Голанских высот в провинции Эль-Кунейтра прогремел взрыв. По данным источника в Telegram (hosienmortadapressnew), устройство заложили игиловцы, бежавшие в демилитаризованную зону. В результате погибли четверо гражданских, еще 15 получили ранения. Израиль аннексировал Голаны во время Шестидневной войны 1967 года. По информации местных активистов, район стал прибежищем джихадистов, которые отступали под ударами сирийской армии.