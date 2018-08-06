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 KIA Rio стал самым продаваемым автомобилем в России

KIA Rio стал самым продаваемым автомобилем в России
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Правительство Украины может в ближайшее время обсудить закрытие ж/д сообщения с РФ

 «Пропавший» Порошенко нашелся в ресторане Киева

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21:24   6 Августа 2018
Весь мир

ООН призывает сохранить СВПД, несмотря на санкции США

ООН призывает сохранить СВПД, несмотря на санкции США

ООН призывает участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) соблюдать соглашение, несмотря на то, что американские санкции вступили в силу. Об этом сообщил заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

Хак заявил, что организация будет наблюдать за тем, как повлияют новые санкции на развитие событий. Однако важно, чтобы Иран и другие стороны соблюдали условия сделки. 

В ООН рассматривают СВПД как «достижение дипломатии и выражают поддержку всем государствам-участникам».

В понедельник Вашингтон объявил о введении санкций против Ирана, которые были заморожены после заключения СВПД. Первый пакет санкций будет восстановлен в полночь с 6 на 7 августа.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #санкции #иран #оон #политика #свпд
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