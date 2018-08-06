ООН призывает сохранить СВПД, несмотря на санкции США

ООН призывает участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) соблюдать соглашение, несмотря на то, что американские санкции вступили в силу. Об этом сообщил заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

Хак заявил, что организация будет наблюдать за тем, как повлияют новые санкции на развитие событий. Однако важно, чтобы Иран и другие стороны соблюдали условия сделки.

В ООН рассматривают СВПД как «достижение дипломатии и выражают поддержку всем государствам-участникам».

В понедельник Вашингтон объявил о введении санкций против Ирана, которые были заморожены после заключения СВПД. Первый пакет санкций будет восстановлен в полночь с 6 на 7 августа.