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21:12   6 Августа 2018
Весь мир

Рухани: После возврата санкций США смысла в переговорах с Трампом нет

Рухани: После возврата санкций США смысла в переговорах с Трампом нет

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что возможные переговоры с президентом США Дональдом Трампом потеряли всякий смысл, после того, как Вашингтон вновь ввел в отношении Тегерана санкции, отмененные в 2016 году.

Слова иранского лидера в понедельник вечером приводит телеканал Al Mayadeen. Также Рухани отметил, что американский президент, приняв решение отвернуться от возможности переговоров, действует во вред народу Ирана.

Напомним: ранее президент США Дональд Трамп распространил сообщение о том, что он подписал указ, вводящий за два этапа мощные экономические санкции в отношении Тегерана. В связи с этим главы МИД Франции, Великобритании и ФРГ, а также глава европейской дипломатии Федерика Могерини выразили свое глубокое сожаление и заявили, что намерены придерживаться ядерной сделки с Ираном.

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Автор: Александр Люблинский
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