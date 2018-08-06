Посольство РФ призвало не верить вбросу Guardian о запросе экстрадиции двух россиян

Посольство РФ в Великобритании посоветовало читателям британского издания The Guardian не полагаться на достоверность материала о том, что якобы Лондон намерен просить Москву экстрадировать двух россиян, заподозренных в совершении отравления в Солсбери.

Соответствующее сообщение российское диппредставительство распространило в понедельник 6 августа. В частности российские дипломаты указали на то, что посольство не получало никаких официальных обращений по этому поводу.

«Приходится вновь констатировать, что такого рода утечек со ссылкой на неназванные источники было уже не менее сотни с момента инцидента в Солсбери. Поэтому полагаться на эту информацию не стоит», - говорится в сообщении.

Также в посольстве добавили, что не испытывают доверия к ничем не подтвержденным вбросам в медийное пространство.