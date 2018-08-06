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21:00   6 Августа 2018
Россия

KIA Rio стал самым продаваемым автомобилем в России

KIA Rio стал самым продаваемым автомобилем в России

Об этом рассказали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

За первые шесть месяцев 2018 года дилеры KIA продали почти 60 тысяч автомобилей модели Rio. Следующими в рейтинге идут LADA Vesta (58 тысяч машин) и LADA Granta (53 тысячи машин). В рейтинге говорится о реализации новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Тираж в 39 тысяч и четвертое место досталось Hyundai Solaris. Пятерку замыкает Hyundai Creta и 38,5 тысячи проданных автомобилей.

Ранее эксперты рассказали, что седан Lada Granta стал самым бюджетным автомобилем, который продается в России. Его стоимость составляет почти 410 тысяч рублей.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #автомобили #kia rio
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