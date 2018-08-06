Военным США запретили использовать приложения с геолокацией

Пресс-служба министерства обороны США в понедельник заявила о запрете для военных на использование приложений и устройств, которые используют функцию геолокации.

Запрет относится как к служебным, так и к личным девайсам. Минобороны поясняет, что благодаря геолокации можно «раскрыть личную информацию, местонахождение, повседневную активность, а также число военных».

Washington Post уже сообщали о том, что данные о секретных объектах и базах появились на карте фитнес-приложения Strava. Спортивные браслеты также предоставляют информацию о перемещениях и местоположении своих хозяев.

В связи с заявлением США, Министерство обороны Сингапура постановило военнослужащим не использовать фитнес-браслеты.

В октябре 2017 года Министерство обороны РФ хотело ограничить контрактников от любой деятельности в социальных сетях, будь то публикация фото и видео или выставление напоказ любой другой информации, которая поможет установить ведомственную принадлежность и тактическое расположение.