Преступление и покаяние
Церковь готова замолвить слово за раскаявшихся перед судом оскорбителей чувств верующих.
Русская православная церковь выступает за снижение числа уголовных приговоров по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Об этом «Политике Сегодня» сообщил зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Как объяснил представитель РПЦ, уличенным в оскорблении чувств верующих избежать уголовного наказания в суде поможет раскаянье.
«Цель данной статьи в нашем понимании не в том, чтобы как можно большее количество людей были наказаны в уголовном порядке, а в том, чтобы создать в обществе представление о том, что верующие люди обладают достоинством. И попирать это достоинство путем издевательств над святынями, к какой бы религии они не относились, совершенно недопустимо. Если человек осознал свою вину и выразил сожаления, то на наш взгляд этого достаточно, чтобы обеспечить уважение и достоинство верующих людей», - говорит собеседник «ПС».
Гуманизм пока строго дозирован. За смягчение уголовного законодательства православная церковь не выступает. Заявлять священников на судебные процессы в качестве третьей стороны, чтобы те ходатайствовали в защиту обвиняемых, церковь может лишь в «определенных случаях». Готова замолвить слово пред Фемидой опять же в случае раскаяния оскорбившего чувства.
«Если подследственный или подсудимый по данному делу настаивает на том, что он был прав, допустив издевательство над религиозной святыней, то, боюсь, что в этом случае участие священнослужителей бесполезно. Если же мы имеем дело с признанием вины, которое квалифицируется уголовным кодексом, как деятельное раскаянье, то, конечно, церковь вполне может участвовать в качестве третьей стороны», - заключил Кипшидзе.
Согласно российским законам, за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, можно лишится свободы на год. За оскорбление чувств верующих в местах для богослужения предусмотрено максимальное наказание – три года лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год.