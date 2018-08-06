Эксперт назвал «странной» позицию Mail.Ru Group по осужденным за лайки и репосты
Владеющая социальным сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники» компания Mail.Ru Group выступила с официальным обращением, в котором призвала амнистировать всех кто был осужден ранее за репосты и лайки.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании, в котором в честности, говорится:
«Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям и декриминализацию подобных случаев в будущем».
Также в Mail.Ru Group высказали мнение, что российские правоохранительные органы в настоящее время совершают действия, несоответствующие имеющей место потенциальной угрозе и реагируют на интернет-мемы или высказывания в комментариях с излишней жестокостью.
Напомним: ранее – в конце июня – депутаты ГД Сергей Шаргунов и Алексей Журавлев внесли на рассмотрение парламента предложение декриминализировать ответственность за репосты и лайки сообщений, разжигающих вражду, отметив, что уголовное наказание по данному проступку должно наступать лишь в том случае, если указанные действия были совершены с использованием служебного положения, или с применением или угрозой применения насилия.
Заявление компании Mail.Ru Group о необходимости амнистировать «невинно осужденных» в понедельник прокомментировал независимый аналитик Иван Арканов, слова которого приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).
В частности, Арканову назвал позицию Mail.Ru Group достаточно странной, так как компания располагает средствами для предотвращения возбуждения уголовных дел по данной статье – просто путем модерирования и удаления возбуждающего ненависть или вражду контента. Для этого, компании необходимо лишь завести необходимый штат сотрудников, но она этого почему-то не делает, отметил аналитик.
«Вместо того, чтобы педалировать принятие того или иного закона, руководству компании стоило бы пересмотреть подход к организации своей работы», - указал Арканов, добавив, что такой подход продемонстрировал бы заботу Mail.Ru Group о своих пользователях, а также дало бы стране дополнительные рабочие места.