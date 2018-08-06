Эксперт назвал «странной» позицию Mail.Ru Group по осужденным за лайки и репосты

Владеющая социальным сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники» компания Mail.Ru Group выступила с официальным обращением, в котором призвала амнистировать всех кто был осужден ранее за репосты и лайки.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании, в котором в честности, говорится:

«Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям и декриминализацию подобных случаев в будущем».

Также в Mail.Ru Group высказали мнение, что российские правоохранительные органы в настоящее время совершают действия, несоответствующие имеющей место потенциальной угрозе и реагируют на интернет-мемы или высказывания в комментариях с излишней жестокостью.

Напомним: ранее – в конце июня – депутаты ГД Сергей Шаргунов и Алексей Журавлев внесли на рассмотрение парламента предложение декриминализировать ответственность за репосты и лайки сообщений, разжигающих вражду, отметив, что уголовное наказание по данному проступку должно наступать лишь в том случае, если указанные действия были совершены с использованием служебного положения, или с применением или угрозой применения насилия.

Заявление компании Mail.Ru Group о необходимости амнистировать «невинно осужденных» в понедельник прокомментировал независимый аналитик Иван Арканов, слова которого приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

В частности, Арканову назвал позицию Mail.Ru Group достаточно странной, так как компания располагает средствами для предотвращения возбуждения уголовных дел по данной статье – просто путем модерирования и удаления возбуждающего ненависть или вражду контента. Для этого, компании необходимо лишь завести необходимый штат сотрудников, но она этого почему-то не делает, отметил аналитик.