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20:36   6 Августа 2018
Весь мир

Замглавы МИД обсудил с делегацией курдских общин борьбу с терроризмом

Замглавы МИД обсудил с делегацией курдских общин борьбу с терроризмом

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, Михаил Богданов провел в понедельник переговоры с делегацией Международной федерации курдских общин, которую возглавлял председатель Князь Мерзоев 

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся ближневосточной повестки, поговорили о курдской проблематике в контексте событий в Ираке и Сирии. Также поднималась тема консолидации международных усилий в борьбе с ИГ* и другими террористическими организациями. 

Делегация также рассказала о конференции Международной федерации курдских общин, которая прошла в Москве. 

*«Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещена в РФ.  

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #курды #политика #мид рф #весь мир
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