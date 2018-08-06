Замглавы МИД обсудил с делегацией курдских общин борьбу с терроризмом

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, Михаил Богданов провел в понедельник переговоры с делегацией Международной федерации курдских общин, которую возглавлял председатель Князь Мерзоев

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся ближневосточной повестки, поговорили о курдской проблематике в контексте событий в Ираке и Сирии. Также поднималась тема консолидации международных усилий в борьбе с ИГ* и другими террористическими организациями.

Делегация также рассказала о конференции Международной федерации курдских общин, которая прошла в Москве.

*«Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещена в РФ.