Помпео может вновь нанести визит в Пхеньян

Госсекретарь США Майк Помпео готов вернуться в Северную Корею и продолжить переговоры с властями страны на тему денуклеаризации.

Об этом в понедельник в эфире телеканала Fox заявил, помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. При этом на уточняющий вопрос о возможности второго американо-северокорейского саммита Болтон ответил, что ничего даже не намечено.

Также советник главы Белого дома пояснил:

«Мы обменялись письмами между президентом Трампом и ( северокорейским лидером) Ким Чен Ыном. Госсекретарь США Майк Помпео готов вернуться в Пхеньян на переговоры с Ким Чен Ыном, чтобы посмотреть, могут ли они добиться дальнейшего прогресса».

По словам Болтона, Трамп «держит открытой дверь» для КНДР – он показал им, какое будущее они могут иметь, если выполнят взятые на себя обязательства во время исторической встречи президента США и лидера КНДР в Сингапуре 12 июня и откажутся от своих ядерной и ракетной программ. Только от Северной Кореи зависит, войдет ли она в открытую США дверь, но она не долго будет открыта так широко, как сейчас.

Напомним: ранее в текущем году госсекретарь США Майк Помпео уже посещал КНДР с рабочими визитами в апреле и мае – в рамках подготовки саммита на высшем уровне, и в июле – для закрепления его результатов.