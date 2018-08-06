Генконсульство РФ в Нью-Йорке направило в ФБР запрос по поводу задержания четырех россиян

Российское Генеральное консульство в Нью-Йорке отправило запрос в Федеральное бюро расследований (ФБР) с просьбой предоставить доступ к задержанным ранее в США четырем гражданам РФ.

Об этом в понедельник вечером со ссылкой на пресс-секретаря консульства Андрея Топольского сообщает РИА Новости. Напомним: ранее сообщалось, что ФБР задержало на территории США четырех российских граждан, которые были заподозрены в сговоре с целью мошенничества, а также в отмывании денег.

«Мы послали в ФБР запрос с просьбой консульского доступа к задержанным россиянам, получения сведений об их адвокатах», - заявил Топольский журналистам, комментируя ситуацию.

При этом дипломат отметил, что в соответствии с регламентом соглашения между Россией и США, ФБР должно ответить на запрос российской стороны в течение трех дней.